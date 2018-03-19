Памфилова признала «шероховатости и недочеты» выборов президента

Центральная избирательная комиссия фиксировала на выборах президента России определенные шероховатости и недочеты, предстоит анализ и доработка, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова в понедельник, 19 марта, передает РИА Новости.

«Поскольку это новый механизм [выборов], мы будем его дорабатывать, будем его анализировать, все плюсы или выявленные какие-то недостатки, нюансы. Но в целом он себя оправдал в полной мере», — сказала Памфилова, выступая в ЦИК.

Серьезных жалоб во время выборов не зафиксировано. «В день голосования были жалобы на действия избирательных комиссий, например, кто-то не нашел себя в списках избирателей, был включен дополнительно, данные жалобы мы внимательно рассмотрим и учтем», — сказала Памфилова.

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По ее словам, сейчас комиссия берет тайм-аут, чтобы кандидаты и партии имели возможность внимательно проанализировать результаты и подать официальную жалобу, если у них на это есть основания. «И мы до официального подведения итогов голосования самым внимательным образом это рассмотрим, чтобы не было никаких сомнений по этому поводу», — подчеркнула она.

Глава Центризбиркома также заявила, что Россия не пыталась никому «втирать очки» на выборах президента, ЦИК полностью выполнил обязательства. «Мы не воздвигали никаких потемкинских деревень, все было в их (международных коллег — прим. «Ленты.ру») возможностях — реально оценить то, что на самом деле происходит, пообщаться с нашими людьми, которые высказали свою точку зрения. Считаю, что выполнили те обязательства, которые брали», — сказала Памфилова.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента). На четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

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