ЦИК России почти закончил подсчет голосов

Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах по итогам подсчета 99,65 процента протоколов участковых избирательных комиссий.

За Путина проголосовали 76,66 процента избирателей (почти 56 миллионов голосов). Второе место занял выдвиженец КПРФ Павел Грудинин (11,8 процента и 8,57 миллиона голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,67 процента и свыше 4,1 миллиона голосов).

Четвертое место заняла телеведущая Ксения Собчак, которая получила 1,67 процента (более 1,2 миллиона голосов).

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский смог преодолеть рубеж в один процент и получил 1,04 процента (свыше 750 тысяч голосов).

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Следом идет выдвиженец «Партии роста» Борис Титов с 0,76 процента (549 голосов). Руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин получил 0,68 процента (495 тысяч голосов). Кандидат от партии «Народный союз» Сергей Бабурин получил 0,65 процента (474 тысячи голосов).

По данным ЦИК, явка на выборах составила 67 процентов.

Как сообщили в Центризбиркоме, Владимир Путин сейчас получил рекордную поддержку за всю историю постсоветской России.

Мировые лидеры уже начали поздравлять Путина с победой.

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