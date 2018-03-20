Овсянников оценил первые президентские выборы в Севастополе

Первые общегородские выборы президента России прошли в Севастополе в полном соответствии с законом, заявил губернатор Дмитрий Овсянников на аппаратном совещании. Его слова приводятся на сайте городского правительства.

«При явке в 71,44 процента за Владимира Владимировича Путина проголосовало 90,19 процентов избирателей. Мы не остались в стороне от принятия жизненно важного решения и заявили о поддержке лидера нашей страны и его курса, по которому продолжим работать предстоящие шесть лет», — сказал Овсянников.

Накануне сообщалось, что организацию первых президентских выборов в Крыму и Севастополе высоко оценили международные наблюдатели. По их мнению, они прошли без видимых нарушений.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов. В Крыму его поддержали более 90 процентов избирателей.

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