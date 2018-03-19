Международные наблюдатели признали законность выборов в Крыму

Первые президентские выборы в Крыму и Севастополе прошли на законных основаниях и без видимых нарушений. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на международных наблюдателей.

«Выборы были прозрачными… Были организованы на высоком уровне, нарушений я не заметил», — сказал наблюдатель из Германии, глава фракции Левой партии в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер.

Материалы по теме Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин Как в России прошли выборы президента

Наблюдатель из Швеции Ульф Гренлунд также отметил соблюдение законов организаторами выборов. «Нормально, спокойно [прошли выборы], не видели реальных проблем. Все более и менее нормально», — сказал он.

Наблюдатель из Испании Диего Гульен в свою очередь заметил, что работе международных наблюдателей ничего не мешало. «Мы довольны, была предоставлена возможность побывать во всех участках, ограничений [для наблюдателей] не было», — добавил он.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов. В Крыму его поддержали более 90 процентов избирателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!