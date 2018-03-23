Вновь избранный президент Путин пообещал открыто обсуждать свои решения

Все предстоящие решения власти будут приниматься и обсуждаться открыто, заявил президент России Владимир Путин. Его обращение к гражданам опубликовано на сайте Кремля в пятницу, 23 марта.

«Хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним: необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное — любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений», — сказал Путин по итогам выборов.

Он подчеркнул, что все ключевые решения власти будут обсуждать с людьми. «Объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь», — сказал глава государства.

Ранее в пятницу Центризбирком опубликовал финальные результаты президентских выборов, которые прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

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