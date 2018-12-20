Путин не достигнет новогодней нирваны

Президент России Владимир Путин не планирует полноценный отдых на новогодние праздники. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, у президента «не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, несколько дней отдыха». Песков выразил сомнения, что Путин может позволить себе полностью отдохнуть хотя бы один день, поскольку «страна все равно живет».

Песков отметил, что российский лидер круглосуточно получает доклады и раздает поручения. «Чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может», — резюмировал он.

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней. Россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В соответствующем постановлении правительства уточняется, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

29 сентября сообщалось, что Путин по дороге из Душанбе в Сочи остановился в Хакасии, где провел выходной день в тайге.

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