Путин отдохнул в тайге и уехал к морю

Президент России Владимир Путин провел субботу, 29 сентября, в тайге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — рассказал он и добавил, что после этого президент отправился в Сочи.

Путин прибыл в столицу Таджикистана для участия в саммите в пятницу, 28 сентября. Там российский лидер, в частности, пообщался с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В процессе церемонии подписания документов Путин зачитался «Евгением Онегиным». «Сначала Путин положил книгу чуть слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял экземпляр стихотворного романа Александра Пушкина и пролистал несколько страниц. Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу», — писало об этом РИА Новости.

В 2017 году Путин заночевал в сибирской тайге. После рабочего визита в Красноярск он побывал в походных условиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



