Медведь помог отыскать заблудившихся в тайге россиян

В Кемеровской области полицейские нашли двоих заблудившихся в тайге молодых людей, которые смогли вызвать помощь благодаря медведю, загнавшему их на дерево. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, около полуночи по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что в тайге заблудились 15-летний подросток и его 20-летний приятель из города Березовский, которые днем отправились в лес собирать черемшу.

«Когда стемнело, они поняли, что не знают дороги назад. Мобильная связь в тайге не работала. Кроме того, в лесу они встретили медведя, прячась от которого, взобрались на дерево. Именно на высоте подросток обнаружил, что имеет возможность совершить звонок, и сообщил о произошедшем в экстренные службы», — пояснили в ГУ МВД.

Как отметили в полиции, молодые люди не смогли назвать точного места, где находятся, а телефонная связь с ними вскоре пропала. На поиски потерявшихся ушла вся ночь, в операции были задействованы несколько десятков человек. В результате молодые люди смогли выйти из чащи в районе деревни Андреевка, полицейские доставили их обратно в Березовский и передали родственникам. Как отмечается, за проведенную в лесу ночь потерявшиеся не пострадали.

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