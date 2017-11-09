Россия
 

Обманутые работодателем вахтовики два месяца жили в глухой тайге без денег

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники Следственного комитета по Хабаровскому краю помогли алтайским вахтовикам, которым два месяца не платили зарплату, добиться от работодателя выплат и уехать домой, сообщается на сайте краевого управления СК. В ближайшее время предприятие должно погасить долги перед остальными работниками.

В ходе доследственной проверки было установлено, что с июля по октябрь 2017 года пятеро мужчин из города Бийска в Алтайском крае занимались монтажом железнодорожных путей в Ванинском районе Хабаровского края. Сначала компания «Глобус Тур — Строй» своевременно выплачивала им зарплату, но потом начались задержки. Работникам постоянно обещали деньги, но в течение почти двух месяцев они не могли купить билеты домой.

Ранее «Наши новости» писали, что 15 сентября вахта монтажников закончилась. Некоторые уехали, купив билеты на присланные родственниками деньги, другие остались жить в глухом таежном поселке. Там они рубили лес для местных жителей. Дом с неисправной системой отопления, куда их поселил работодатель, они прогревали, сжигая в печи старый забор.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Десять рабочих из Алтайского края оказались брошенными на произвол судьбы в таежном селе в Хабаровском крае
Жалующихся на невыплату зарплат футболистов накормили супом
Спецназ отправили усмирять 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье
Голодавшим строителям космодрома Восточный пообещали выдать зарплату за апрель
Последние новости
В ДНР вслед за ЛНР рассказали о возможности возвращения в состав Украины
Опубликовано видео с места обрушения высотки в Ижевске
Жену Овечкина затравили из-за Бузовой
Трампа заподозрили в неумении читать
В Ижевске частично обрушилась девятиэтажка  
Мэр Москвы запустил собственный сайт  
Россия получит новый «Шквал»
Другие материалы рубрики
Россия11:10 3 ноября
Владимир Путин

Спасибо и до встречи!

Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
20:21 8 ноября

В Петербурге украли ели у мемориала памяти жертв авиакатастрофы над Синаем

15:27Сегодня

Покусавшего женщину курганца тайно вывезли в Москву ради ток-шоу

15:17Сегодня

Россиянин застрелил сына за претензии к воспитанию дочери

Россия00:06 7 ноября

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
19:10 8 ноября

Беременная москвичка по очереди протаранила автомобили на парковке

15:22Сегодня

На Алтае в аварии погибли четверо вернувшихся из Сирии военных

17:43 8 ноября

Новорожденную девочку обожгли в нижегородской больнице

Россия00:1626 октября

«Выдали в коробочке. Похоронили сами»

Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
13:30Сегодня

Милонов призвал Собчак публично покаяться за поддержку санкций США

14:41Сегодня

Вице-губернатора Югры обвинили во взятках мясом, ягодами и иконами

12:13Сегодня

На Gelandewagen намалевали объявление о пропаже чихуахуа  

Россия
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Обманутые работодателем вахтовики два месяца жили в глухой тайге без денег
Покусавшего женщину курганца тайно вывезли в Москву ради ток-шоу
Россиянин застрелил сына за претензии к воспитанию дочери
На Алтае в аварии погибли четверо вернувшихся из Сирии военных
Все материалы
Мир
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Трампа заподозрили в неумении читать
США отказались подтвердить встречу Трампа и Путина
В Ираке задержали более 500 россиянок из-за связей с ИГ
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Все материалы
Бывший СССР
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
В ДНР вслед за ЛНР рассказали о возможности возвращения в состав Украины
Бросившая пить бабушка сожгла в печи новорожденную внучку
Командир «Азова» назвал способ захвата Украиной Донбасса
В сети появилось видео обстрела склада боеприпасов в Донбассе
Все материалы
Экономика
Мухаммад бен Салман Аль СаудКровь и песок
Саудовские принцы рабским трудом построят в пустыне рай за 500 миллиардов
Белоруссии предложили ускориться
Испуганные саудовские миллиардеры захотели вывести капиталы из страны
«Северный поток-2» оказался под угрозой из-за датских морей
В России отменят сберкнижки
Капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов
Под Петербургом исчез газопровод стоимостью почти 2 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Концы в воду: главный борец с картелями Крыма найден мертвым
Смерть чиновника связали с зачисткой ФСБ
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Красноярске понарошку похитили и сожгли бизнесмена
Суд арестовал квартиру и машину режиссера Серебренникова
Банковский клерк из Кемерова прятал гашиш в тайниках и попался полиции
В Крыму уволенный бармен украл из кафе полмиллиона рублей и успел их потратить
Все материалы
Наука и техника
Свергали царя, пошумели не зря
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»
Почему Крым стал злейшим врагом России
Вышедший из-под контроля конфетный дрон напал на японцев
Пентагону разрешили создать оружие против России
Назван простой способ предотвратить рак груди
В МГУ нашли марсиан
Все материалы
Спорт
В обойме: с Поветкина сняли все обвинения
Русский Витязь готов крушить и жаждет реванша над Кличко
Бесформенная масса
Красивые футболки не помогают сборной России играть лучше
Россию лишили еще двух медалей Олимпиады в Сочи
Жену Овечкина затравили из-за Бузовой
Промоутер Поветкина пожаловался на враждебные к русским суды США
Дзагоев раскритиковал чемпионат России за антифутбол
Капитан «Реала» пригласил в клуб Неймара
Все материалы
Культура
«Актеры — не массажеры для режиссерского эго»
Кто заставил Ричарда Гира часами болтать с женщинами
Arca«Кажется, меня только что изнасиловали»
Дутые презервативы, гей-прайд и барыга-философ на самом дерзком фестивале Европы
Вместо Страшного суда
Почему прошлое возбуждает вражду и ведет в окопы
Умерла «девушка Бонда»
Полански обвинили еще в пяти случаях совращения несовершеннолетних девочек
Актер из «Неудержимых» заявил в полицию о побывавшем в руке продюсера пенисе
Чарли Шина обвинили в сексе с 13-летним мальчиком на съемках фильма
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Искусство без регистрации и SMS
Зашифрованная бомба и дистанционный секс стали сетевыми экспонатами
В сети отыскали рекламу интернета из прошлого века
Молодую мать раскритиковали за опасное вождение в прямом эфире
В сети раскрыли грязные секреты сотрудников общепита
В США предложили запретить «российский государственный контент» в телесетях
Все материалы
Ценности
Белое мясо
Российские модели в Китае торгуют наркотиками и умирают от истощения
Голубого медведя Louis Vuitton в футболке Supreme продадут ради детей
Автор портрета Елизаветы II снял рекламу духов с целующимися лесбиянками
Названы лучшие часы года
Сара Джессика Паркер создала духи из атмосферы России
Французы создали бронзовый кинжал-стилет для фанатов Агаты Кристи
Cartier показал новые прозрачные часы с одной стрелкой за 63 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
В Домодедово появился ловец чемоданов
Бывший банкир прошел пешком вдоль Волги
Руанда вышла в лидеры мирового туризма
Российский селянин ужаснулся грязи в Стокгольме
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Сорвавший рекордный джекпот россиянин забыл забрать куш
Обезьяна-наркоман выпила бензин у торговцев в Индии
Британские депутаты массово домогались работницы бара
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Все материалы
Самые угоняемые автомобили США
Десять любимых машин американских угонщиков (там много «японцев»)
Тест: угадай машину из фильма
Тачка из Бумера, машина Ипполита и Черепашек-нинздя: на чем ездили герои кино
Работа для «робопопа» и мартышек
6 самых странных способов проверки качества автомобилей
Спортивный дом на колесах с эмблемой Toyota
Забытые концепт-кары: самый необычный дом на колесах Toyota RV-2
Французы представили план возвращения Opel к прибыли
Российский авторынок продолжил расти восьмой месяц подряд
5000-сильный арабский гиперкар приблизили к производству
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы