Обманутые работодателем вахтовики два месяца жили в глухой тайге без денег

Сотрудники Следственного комитета по Хабаровскому краю помогли алтайским вахтовикам, которым два месяца не платили зарплату, добиться от работодателя выплат и уехать домой, сообщается на сайте краевого управления СК. В ближайшее время предприятие должно погасить долги перед остальными работниками.

В ходе доследственной проверки было установлено, что с июля по октябрь 2017 года пятеро мужчин из города Бийска в Алтайском крае занимались монтажом железнодорожных путей в Ванинском районе Хабаровского края. Сначала компания «Глобус Тур — Строй» своевременно выплачивала им зарплату, но потом начались задержки. Работникам постоянно обещали деньги, но в течение почти двух месяцев они не могли купить билеты домой.

Ранее «Наши новости» писали, что 15 сентября вахта монтажников закончилась. Некоторые уехали, купив билеты на присланные родственниками деньги, другие остались жить в глухом таежном поселке. Там они рубили лес для местных жителей. Дом с неисправной системой отопления, куда их поселил работодатель, они прогревали, сжигая в печи старый забор.