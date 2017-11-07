Жалующихся на невыплату зарплат футболистов накормили супом

Болельщики футбольного клуба «Луч-Энергия» накормили супом игроков, устроивших протест перед матчем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с подмосковными «Химками» из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает «Р-спорт».

По информации издания, спортсмены не знали о готовящейся акции и были шокированы. «Мы накрыли столы, покормили их супом. Если честно, такой реакции на суп я в жизни не видела», — рассказала болельщица команды Дарья Муромская.

Муромская заявила, что на базе «Луч-Энергии» игрокам никто не готовит, а некоторым футболистам приходится жить там из-за невозможности оплачивать аренду квартиры. «Это был крик души, чтобы наше правительство видело, что болельщики переживают», — добавила фанатка.

Однако, по словам руководителя пресс-службы клуба Андрея Вялкова, игроки обращались не к болельщикам, а к руководству края. «То, что сделали болельщики, это, конечно, их решение, но я думаю, что футболисты ждали не этого», — сказал Вялков.

После 21 матча в ФНЛ «Луч-Энергия» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Лидирует красноярский «Енисей» с 49 очками.