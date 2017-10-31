Футболистам в Китае заплатили по три миллиона евро за выход во вторую лигу

Владелец китайского клуба «Мэйчжоу Техань» заплатил каждому игроку команды сумму, эквивалентную 3,3 миллиона евро за выход из третьего дивизиона во второй. Об этом сообщает The Daily Mail.

Клуб, базирующийся в южной провинции Гуандун, по сумме двух матчей со счетом 3:1 победил «Шеньчжень Леман» и обеспечил себе повышение в классе. Отмечается, что все футболисты и тренерский штаб клуба — китайцы. О премиях тренерам и персоналу не сообщается.

В данный момент команда ушла на каникулы. Сезон во второй лиге Китая стартует зимой 2018 года.

В чемпионате Китая выступает самый высокооплачиваемый футболист мира — аргентинец Карлос Тевес. Его зарплата в команде «Шанхай Шеньхуа» составляет 37,5 миллиона евро в год. Кроме того, в китайской лиге играют бывшие игроки «Зенита» Халк и Витсель, перешедшие из «Челси» бразильцы Оскар и Рамирес, хавбек сборной Аргентины Эсекьель Лавесси и ряд других известных футболистов.