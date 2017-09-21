Организаторы Игр-2018 впервые показали олимпийские медали

Организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане представили медали, которые будут вручаться победителям и призерам соревнований. Фото появились в Instagram-аккаунте оргкомитета ОИ.

В основу дизайна наград легли мотивы национальной культуры Кореи. На поверхности каждой медали есть цилиндрические диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. Ленты медалей изготовлены с использованием традиционных тканей и содержат надписи, выполненные шрифтом хангыль.

19 сентября стали известны суммы премиальных, которые получат российские победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр-2018. Чемпионы получат по 4 миллиона рублей, обладатели серебряных медалей — 2,5 миллиона, бронзовых — 1,7 миллиона.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.