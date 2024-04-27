В Британии рассказали о ярости главкома ВСУ после сдачи бойцов в плен

Меркурис: главком ВСУ Сырский пришел в ярость из-за сдачи в плен своих бойцов

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдачи в плен своих бойцов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие.

«Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского», — подчеркнул Меркулис. По его словам, главком решил расформировать бригаду.

Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко заявил, что украинские бойцы пытались уничтожить сдавшихся сослуживцев FPV-дронами. Он рассказал, что сдавшихся украинских военных выводил российский спецназ. По его словам, на группу солдат ВСУ несколько раз пытались напасть.