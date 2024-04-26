Стало известно о попытке ВСУ убить сдавшихся в плен сослуживцев

ВСУ пытались убить FPV-дронами сдавшихся в плен сослуживцев под Авдеевкой

Пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Иванащенко заявил, что украинские бойцы пытались убить сдавшихся сослуживцев FPV-дронами. Об этом стало известно ТАСС.

Иванащенко рассказал, что сдавшихся украинских военных выводил российский спецназ. По его словам, на группу солдат ВСУ несколько раз пытались напасть.

В результате атак военнослужащие получили ранения различной степени тяжести. «Они просто не попали. Если бы попали точно — мы бы погибли», — подчеркнул пленный.

Ранее пленный Андрей Бабенко рассказал, что военные ВСУ обстреливали из минометов сослуживцев, которые шли сдаваться. Украинский боец объяснил, что он был в числе тех, кто решил сдаться в плен. Военнослужащие ВСУ сложили оружие и вышли с поднятыми руками, чтобы остаться в живых.

