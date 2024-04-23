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09:38, 23 апреля 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об обстреле украинских военных сослуживцами

Пленный: ВСУ обстреливали из минометов военных, которые шли сдаваться

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали из минометов сослуживцев, которые шли сдаваться. Об этом рассказал пленный Андрей Бабенко, передает РИА Новости.

Боец ВСУ был в числе тех, кто решил сдаться в плен. «При очередном обстреле наших позиций мы спрятались в блиндаж, чтобы переждать удар, но штурмовая группа подобралась к нам и взяла нас в плен», — сказал он.

По его словам, украинские военнослужащие сложили оружие и вышли с поднятыми руками, чтобы остаться в живых. Когда командование ВСУ увидело, что они добровольно сдаются, по ним открыли минометный огонь. Как отметил Бабенко, российские военные прикрыли сдавшихся украинцев от обстрела.

Ранее военнопленный рассказал, что бойцов ВСУ почти никак не готовят перед отправкой на фронт. Как он утверждал, его группа выезжала на полигон дважды. Помимо этого, некоторым военным ВСУ не выплачивали зарплату.

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      Кристина Есикова
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