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21:49, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

В работе билетного оператора Redkassa произошел сбой

Билетный оператор Redkassa заявил о взломе работы сервиса

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Сайт билетного оператора Redkassa работает неисправно, сообщили на странице сервиса в соцсети «ВКонтакте».

Оператор попросил пользователей игнорировать приходящие от него СМС-сообщения. «Мы всегда с вами на связи и будем держать вас в курсе», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в Redkassa, российский сервис по продаже билетов был взломан.

Ранее сбой произошел в работе соцсети X (бывшая Twitter). Больше всего жалоб поступило из США. 77 процентов пользователей, сообщивших о проблемах с доступом к сервису, столкнулись с неполадками в работе сайта. 17 процентов не смогли воспользоваться приложением. Сообщения о сбое поступали из таких городов США, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон и других.

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      Марина Совина
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