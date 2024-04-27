В работе билетного оператора Redkassa произошел сбой

Билетный оператор Redkassa заявил о взломе работы сервиса

Сайт билетного оператора Redkassa работает неисправно, сообщили на странице сервиса в соцсети «ВКонтакте».

Оператор попросил пользователей игнорировать приходящие от него СМС-сообщения. «Мы всегда с вами на связи и будем держать вас в курсе», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в Redkassa, российский сервис по продаже билетов был взломан.

Ранее сбой произошел в работе соцсети X (бывшая Twitter). Больше всего жалоб поступило из США. 77 процентов пользователей, сообщивших о проблемах с доступом к сервису, столкнулись с неполадками в работе сайта. 17 процентов не смогли воспользоваться приложением. Сообщения о сбое поступали из таких городов США, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон и других.