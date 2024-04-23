В работе соцсети X произошел сбой

Пользователи из США пожаловались на сбой в работе соцсети X

В работе соцсети X (бывшая Twitter) произошел сбой. Об этом свидетельствует данные сервиса Downdetector.

Отмечается, что больше всего жалоб поступило из США. 77 процентов пользователей, сообщивших о проблемах с доступом к сервису, столкнулись с неполадками в работе сайта. 17 процентов не смогли воспользоваться приложением.

Сообщения о сбое поступали из таких городов США, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон и других.

В начале апреля сообщалось, что неполадки возникли в работе мессенджера WhatsApp и других приложений корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Жалобы поступали от пользователей из стран Европы.

В декабре 2023 в работе X произошел глобальный сбой. На неполадки в работе соцсети пожаловались жители США, Великобритании, Японии, Франции, Германии и других стран. Downdetector зафиксировал более 80 тысяч жалоб.