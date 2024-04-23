Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:44, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

В работе соцсети X произошел сбой

Пользователи из США пожаловались на сбой в работе соцсети X

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

В работе соцсети X (бывшая Twitter) произошел сбой. Об этом свидетельствует данные сервиса Downdetector.

Отмечается, что больше всего жалоб поступило из США. 77 процентов пользователей, сообщивших о проблемах с доступом к сервису, столкнулись с неполадками в работе сайта. 17 процентов не смогли воспользоваться приложением.

Сообщения о сбое поступали из таких городов США, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон и других.

В начале апреля сообщалось, что неполадки возникли в работе мессенджера WhatsApp и других приложений корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Жалобы поступали от пользователей из стран Европы.

В декабре 2023 в работе X произошел глобальный сбой. На неполадки в работе соцсети пожаловались жители США, Великобритании, Японии, Франции, Германии и других стран. Downdetector зафиксировал более 80 тысяч жалоб.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МЧС Чечни обещал изнасиловать задержавших его полицейских. Генерала отбили «ахматовцы» с оружием

      Новые снимки Семенович в бикини раскритиковали в сети из-за нелепого фотошопа

      На Украине рассказали о катастрофе из-за отсутствия людей

      Бросившего коктейль Молотова в здание российского военкомата задержали

      США отказались возобновлять ядерные испытания

      Пригожин нашел причину скандального поведения Кологривого

      Самолет с пассажирами на борту экстренно сменил курс из-за дыма в салоне

      Одной категории россиян продлят выплаты на погашение ипотеки

      Люди пострадали при взрыве дрона-камикадзе ВСУ возле российского предприятия

      Жителям ряда регионов России пообещали «настоящее лето»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше