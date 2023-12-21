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09:05, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

В работе соцсети X произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе соцсети X

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользователи по всему миру сообщили о сбое, произошедшем в работе социальной сети X (бывшая Twitter). Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

По данным портала, неполадки в работе соцсети начались около 8:26 по московскому времени. Большинство пользователей (71 процент) столкнулись с проблемами в приложении. Некоторые (23 процента) пожаловались на сбой в работе сайта, остальные (6 процентов) — на неполадки при соединении с сервером.

Всего было зафиксировано более 80 тысяч жалоб. Глобальный сбой затронул пользователей из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и других стран.

Ранее сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram в России. О неполадках написали две тысячи человек. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

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      Евгения Наумова
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