В работе Telegram в России произошел сбой

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой

В работе мессенджера Telegram в России в четверг, 30 ноября, произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ», отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

На сбой сервиса по состоянию на 20:30 пожаловалось более двух тысяч пользователей. Больше всего жалоб на проблемы с Telegram, согласно статистике портала, поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Кроме того, о неполадках уведомили пользователи из Ставрополья, Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей и других регионов.

В предыдущий раз на сбои Telegram российские пользователи жаловались 24 ноября. С проблемами в работе мессенджера тогда столкнулись преимущественно жители Москвы и Краснодарского края.

До этого сбой пользователи Telegram заметили сбой в работе сервиса в конце октября. С проблемами тогда столкнулись жители южных регионов. О неполадках пользователи сообщали два дня подряд.

