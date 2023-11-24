В работе Telegram в России произошел сбой

«Сбой.РФ»: российские пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram в России в пятницу, 24 ноября, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ», отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на проблемы с Telegram, согласно статистике портала, поступило из Москвы и Краснодарского края. Кроме того, о неполадках уведомили пользователи из Санкт-Петербурга, Ростовской, Воронежской, Нижегородской областей и других регионов.

В предыдущий раз на сбои в работе Telegram российские пользователи жаловались в конце октября. С проблемами тогда столкнулись преимущественно жители южных регионов. О неполадках пользователи сообщали два дня подряд.

О сбое у мессенджера также сообщалось 21 августа. Роскомнадзор, комментируя случившееся, отметил, что Telegram столкнулся с проблемами в работе его дата-центра в Европе. Через несколько часов работу мессенджера восстановили.