Telegram восстановил работу после сбоя

Downdetector: мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя

Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

Согласно данным сервиса, на 22.30 по московскому времени количество сообщений о сбоях в работе Telegram не превышало базового уровня.

Сбой в работе Telegram произошел вечером 21 августа. Пользователи начали жаловаться на работу мессенджера в районе 20:00 по московскому времени. Большинство из них (57 процентов) столкнулись с трудностями во время использования приложения.

В Роскомнадзоре сообщили, что сервис столкнулся со сложностями в работе его дата-центра в Европе.

Ранее сообщалось о сбое в работе Google в России.