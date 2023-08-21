В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

Согласно данным сервиса, пользователи начали жаловаться на работу мессенджера в районе 20:00 по московскому времени. Большинство из них (57 процентов) столкнулись с трудностями во время использования приложения.

У некоторых (40 процентов) наблюдались неполадки при соединении с сервером. Остальные (3 процента) сообщили о проблемах в работе веб-версии Telegram.

По состоянию на 20:36 по московскому времени было зафиксировано 206 жалоб на работу мессенджера.

Ранее сообщалось о сбое в работе Google в России. Наиболее сильные неполадки были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Чуть больше половины обратившихся жаловались на общий сбой в работе поисковой системы.