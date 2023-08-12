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17:53, 12 августа 2023Интернет и СМИ

В работе Google в России произошел сбой

В России произошел сбой в работе Google

Фото: Firmbee.com / Unsplash

В России произошел сбой в работе Google. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Downradar.

Наиболее сильные неполадки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. По состоянию на 17:27 было уже зафиксировано 496 сбоев в работе поисковой системы, уточняет ТАСС.

По данным детектора сбоев, чуть больше половины обратившихся жаловались на общий сбой, 35 процентов — на работу сайта. Еще пять процентов заявили, что имеют трудности со входом в систему.

30 июля в работе мессенджера Telegram зафиксировали массовый сбой. Пользователи начали жаловаться на работу мессенджера в районе шести часов вечера по московскому времени. 74 процента юзеров сообщали о проблемах с подключением сети и загрузкой контента. 24 процента пользователей испытывали проблемы с функционалом приложения, а два процента — не могли войти в свой аккаунт.

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    Екатерина Власова
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