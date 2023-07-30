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19:04, 30 июля 2023Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел массовый сбой

Downdetector зафиксировал сбой в работе мессенджера Telegram

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В работе мессенджера Telegram зафиксировали массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, пользователи начали жаловаться на работу мессенджера в районе шести часов вечера по московскому времени. 74 процента юзеров сообщают о проблемах с подключением сети и загрузкой контента. 24 процента пользователей испытывают проблемы с функционалом приложения, а два процента — не могут войти в свой аккаунт.

Последний раз сбои в Telegram наблюдались около месяца назад. Тогда перебои в работе мессенджера длились 10–15 минут. В частности, у пользователей не обновлялись каналы, также были проблемы с доставкой сообщений.

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    Варвара Кошечкина
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