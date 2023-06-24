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21:03, 24 июня 2023Интернет и СМИ

В Telegram произошел массовый сбой

Массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно данным, 56 процентов пользователей пожаловались на работу приложения, 28 процентов — заявили о трудностях в подключении к сервису, еще у 16 процентов был затруднен доступ к сайту мессенджера.

Перебои в работе мессенджера длились 10-15 минут. В частности, у пользователей не обновлялись каналы, также были проблемы с доставкой сообщений.

В нескольких городах России сбои в работе Telegram наблюдались и днем 24 июня. Сбои зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Челябинской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

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    Марина Совина
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