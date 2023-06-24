В российских городах зафиксированы сбои в работе Telegram

DownRadar: в нескольких городах России наблюдаются сбои в работе Telegram

В нескольких городах России наблюдаются сбои в работе Telegram. Это следует из данных сервиса для отслеживания сбоев DownRadar.

Сбои зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Челябинской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

Мессенджер также работает с затруднениями на территории Украины, в частности в Харьковской области и Киеве.

Ранее стало известно, что в работе сайта и приложений Росбанка произошел сбой из-за DDоS-атаки. По словам представителей Росбанка, клиенты могут сталкиваться с временными затруднениями в работе сайта, приложений и интернет-банка из-за крупной кибератаки.