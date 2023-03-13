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12:38, 13 марта 2023Интернет и СМИ

В работе сайта и приложений Росбанка произошел сбой

Росбанк сообщил о сбое в работе сайта и приложений из-за крупной DDоS-атаки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В работе сайта и приложений Росбанка произошел сбой из-за DDоS-атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой организации.

По словам представителей Росбанка, клиенты могут сталкиваться с временными затруднениями в работе сайта, приложений и интернет-банка из-за крупной кибератаки. Они уточнили, что ситуация находится под контролем, основные системы банка работают в штатном режиме.

«Мы технически готовы к подобным обстоятельствам. Задействованы все специалисты Росбанка по данному направлению. Мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны», — говорится в заявлении.

В банке добавили, что на фоне случившегося время работы офисов было решено продлить. Отмечается, что клиенты могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.

В декабре 2022 года сообщалось о сбоях в работе приложений Райффайзенбанка, Альфа-банка и банка «Тинькофф». Клиенты организаций пожаловались на невозможность войти в свои аккаунты. Позднее все неполадки были устранены.

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Евгения Наумова
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