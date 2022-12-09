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13:50, 9 декабря 2022Экономика

В Сбере заявили о штатной работе всех систем

В Сбере заявили, что все системы банка работают в штатном режиме

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Все системы Сбера работают штатно. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе кредитной организации.

«Все системы Сбера работают в штатном режиме. В связи с затруднениями на стороне двух банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы по СБП», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в работе приложений «Тинькофф Банка» и Альфа-банка произошел сбой. Клиенты кредитных организаций жаловались на невозможность войти в свои аккаунты. С аналогичными проблемами столкнулись клиенты Райффайзенбанка, сообщал РБК. В Альфа-банке неполадки у некоторых клиентов объяснили техническими работами.

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Полина Матюхина
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