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22:02, 21 августа 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Telegram

Роскомнадзор: Telegram столкнулся со сложностями в работе дата-центра в Европе

Мессенджер Telegram столкнулся со сложностями в работе его дата-центра в Европе. Так в Роскомнадзоре прокомментировали произошедший вечером 21 августа сбой в работе приложения, сообщает ТАСС.

«По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — заявили в ведомстве.

Ранее в работе Telegram произошел сбой. Пользователи начали жаловаться на работу мессенджера в районе 20:00 по московскому времени. Большинство из них (57 процентов) столкнулись с трудностями во время использования приложения.

Ранее сообщалось о сбое в работе Google в России. Наиболее сильные неполадки были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

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    Марина Совина
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