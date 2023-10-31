На юге России вновь пожаловались на проблемы с Telegram

«Сбой.РФ»: жители юга России второй день жалуются на проблемы с Telegram

Пользователи Telegram с юга России вновь жалуются на проблемы с работой мессенджера. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ», отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Во вторник, 31 октября, портал зарегистрировал более тысячи сообщений о неполадках в работе Telegram. По данным за 24 часа, больше всего жалоб поступило от жителей Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. Кроме того, с проблемами столкнулись пользователи в Волгоградской области, Москве, Дагестане, Северной Осетии, Воронежской области и других регионах и городах.

«Ростовская область, второй день не работает Telegram», «Волгоград. Работает только с VPN», «Сочи. Телеграм не работает. VPN не помогает», — рассказали пользователи в комментариях на сайте.

Российские пользователи Telegram начали жаловаться на проблемы с работой мессенджера в понедельник, 30 октября. При этом большинство сообщений о сбое поступило из южных городов — Краснодара и Ростова-на-Дону. Кроме того, жалобы были зафиксированы в Ижевске, Ставрополе, Волгограде, Москве, Воронеже, Сочи и других городах.