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09:10, 30 октября 2023Интернет и СМИ

В работе Telegram в России произошел сбой

Российские пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Фото: Florent Bertiaux / Unsplash

В работе мессенджера Telegram в России в понедельник, 30 октября, произошел сбой. О неполадках с сервисом пользователи сообщили на ресурсе DownRadar.

Пользователи начали жаловаться на неполадки с Telegram примерно с трех часов ночи по московскому времени. Большинство сообщений о сбое поступило из Краснодара и Ростова-на-Дону. Кроме того, жалобы были зафиксированы в Ижевске, Ставрополе, Волгограде, Москве, Воронеже, Сочи и других городах.

«Telegram полностью не работает», «Сочи, с ночи на открываются видео, картинки, чат с большим лагом, не приходят эсэмэски после переустановки», «Не грузятся чаты, фото, видео. Тупо все висит и пишет постоянно "Соединение"», — рассказали в комментариях на DownRadar пользователи мессенджера.

В предыдущий раз сбой у Telegram случился 21 августа. В Роскомнадзоре, комментируя неполадки, заявили, что Telegram столкнулся со сложностями в работе его дата-центра в Европе. Сбой продлился несколько часов.

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      Маргарита Щигарева
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