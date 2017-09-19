Утвержден размер премиальных российским призерам ОИ-2018

Стали известны суммы премиальных российским спортсменам-победителям и призерам зимней Олимпиады и Паралимпиады 2018 года. Соответствующий документ опубликован во вторник, 19 сентября, на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 миллиона рублей — за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей — за серебряную медаль, 1,7 миллиона рублей — за бронзовую медаль», — гласит документ. Размер вознаграждения тренерам призеров ОИ определят позднее.

Размер вознаграждения совпадает с выплатами российским спортсменам-победителям и призерам Олимпиад и Паралимпиад, состоявшихся в Лондоне в 2012 году, в Сочи в 2014-м и в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Помимо денежных премий триумфаторы Игр предыдущих лет получали ключи от новых автомобилей.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля, во время соревнований будут разыграны 102 комплекта наград в 13 видах спорта. Паралимпиада состоится с 9 по 18 марта 2018 года, будут разыграны 80 комплектов наград в 6 дисциплинах.