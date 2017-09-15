WADA оценило попытку 17 антидопинговых агентств отстранить россиян от ОИ-2018

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация не согласна с руководителями Национальных антидопинговых агентств 17 стран, выступивших за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Его слова приводит ТАСС.

«Комментарии группы национальных антидопинговых агентств делаются на фоне работы, которая ведется в России. И они смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед. Большинство из того, о чем они говорят в этом релизе, не отражает мнение WADA и не помогает нашей работе», — заявил Риди.

14 сентября британская The Guardian опубликовала заявление руководителей 17 организаций, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), в котором они выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. При этом члены NADO не против выступления российских спортсменов в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Судьба российских спортсменов зависит от результатов работы двух комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), которые расследуют ситуацию с допингом в отечественном спорте на основе доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

В 2016 году он обнародовал две части своего расследования о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпиаде 2014 года в Сочи. При этом ни один из тысячи россиян, которые были упомянуты в докладе, не были признаны виновными.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

