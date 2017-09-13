В ОКР рассказали о тысяче невиновных российских спортсменов из доклада Макларена

Российские спортсмены, упоминающиеся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, невиновны. Такое мнение высказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Информация в докладе Макларена является неполной, а во многих случаях еще и недостоверной. По состоянию на 6 сентября 2017 года, из упомянутых в докладе Макларена 1000 российских спортсменов ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован, а прошел уже год. Наверное, это показатель», — заявил Поздняков.

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Ранее 13 сентября The New York Times обнародовала информацию о том, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена. Издание не раскрывает имен атлетов, однако известно, что в 95 случаях из 96 WADA не нашло достаточных доказательств применения россиянами запрещенных препаратов.

4 сентября глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения в государственной поддержке допинга. Позднее его представители опровергли эти утверждения.

В 2016 году Макларен представил две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими атлетами. Он утверждал, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи. За два года он так и не представил конкретных имен спортсменов или доказательств их вины. Несмотря на это многие россияне были отстранены от международных соревнований.