Макларен снял с России обвинения в господдержке допинговой системы

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен снял с России обвинения в государственной поддержке допинга. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

«Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — заявил Смирнов.

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В 2016 году Макларен опубликовал две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Макларен утверждал, что государство знало и поддерживало функционирование допинговой системы, скрывавшей от общественности допинг-пробы отечественных спортсменов. В марте 2017 года на симпозиуме WADA Макларен признался, что изменил мнение, и в случае с Россией речь идет не о «государственной», а об «институциональной» системе.

Отчасти из-за докладов Макларена ряд российских спортсменов (в их числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева) были отстранены от крупнейших мировых соревнований, в том числе Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. По той же причине ряд международных турниров было решено перенести из России.