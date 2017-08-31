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У РУСАДА появился гендиректор

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Юрий Ганус
Юрий Ганус

Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердили кандидатуру Юрия Гануса на должность генерального директора организации. Об этом ТАСС сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Заседание, на котором было принято решение, состоялось в четверг, 31 августа, в Москве.

В марте пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович. 10 марта был объявлен конкурс на вакансию генерального директора агентства. 20 марта исполняющей обязанности гендиректора агентства была назначена Татьяна Чиркина.

В ноябре 2015 года глава Минспорта России Виталий Мутко сообщил о приостановке деятельности РУСАДА. Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что агентство не соответствует кодексу организации. Пока РУСАДА не восстановлена в правах.

Ганус — преподаватель МГТУ имени Баумана. Он занимал пост генерального директора «Северо-западной морской компании», работал антикризисным управляющим в ЗАО «Ленстанкомаш». С 2014 года Ганус — член совета директоров АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие».

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