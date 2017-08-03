WADA обнародовало дорожную карту для РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало дорожную карту для Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которой содержатся оставшиеся требования для восстановления соответствия российской организации кодексу WADA.

В документе отмечается, что РУСАДА уже выполнило 18 требований со стороны WADA, еще 12 российской организации предстоит реализовать. Среди них — признание официальными органами результатов расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, предоставление доступа к пробам в Московской лаборатории и прозрачные выборы нового генерального директора РУСАДА. Также WADA хочет провести аудит российской организации и настаивает на полной автономии финансового управления РУСАДА в финансировании от российских властей.

27 июня WADA частично восстановило деятельность РУСАДА, разрешив ему приступить к планированию и координированию проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

В ноябре 2015 года глава Минспорта России Виталий Мутко сообщил о приостановке деятельности РУСАДА. Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации.