WADA заявило о готовности РУСАДА снова проводить допинг-тесты

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проделало большую работу и готово снова проводить допинг-тестирование. Об этом заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. Его слова в понедельник, 17 июля, приводит ТАСС.

«У РУСАДА появилось новое правление, финансирование теперь идет через Министерство финансов, а не через Министерство спорта. РУСАДА поменяло свой статус, свою структуру — все это замечательно. Все было сделано в соответствии с нашими рекомендациями», — сказал Ниггли.

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По его словам, Российское антидопинговое агентство наняло новый персонал и создало новые образовательные программы. «Теперь РУСАДА готово проводить тесты. У них сейчас есть около 40 допинг-офицеров, которые прошли обучение. Все это говорит о том, что РУСАДА идет в верном направлении. Недавно я посетил офис РУСАДА в Москве и увидел там группу очень мотивированных людей, готовых выполнять свою работу. Это просто замечательно», — добавил Ниггли.

27 июня WADA частично восстановило деятельность РУСАДА, разрешив ему приступить к планированию и координированию проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

В ноябре 2015 года глава Минспорта России Виталий Мутко сообщил о приостановке деятельности РУСАДА. Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации.