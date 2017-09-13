Спорт
 

WADA закрыло дела против 95 российских спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на внутренний документ организации.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли в докладе пишет, что в 95 случаях из 96 не было найдено достаточных доказательств применения россиянами запрещенных препаратов. Издание не приводит имен спортсменов.

При этом газета напоминает слова Ниггли, который в понедельник обвинил Россию в «прекрасно организованной системе (махинаций с допингом — прим. Ленты.Ру). Спустя годы оставшиеся доказательства часто очень ограничены», — заявил он.

7 сентября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил временное отстранение с олимпийского чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова. Судьи сочли россиян невиновными и постановили, что данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена не могут быть достаточными основаниями для дисквалификации спортсменов.

В 2016 году Макларен опубликовал две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Макларен утверждал, что государство знало и поддерживало функционирование допинговой системы, скрывавшей от общественности допинг-пробы отечественных спортсменов. В марте 2017 года на симпозиуме WADA Макларен признался, что изменил мнение, и в случае с Россией речь идет не о «государственной», а об «институциональной» системе.

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