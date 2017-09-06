МПК вновь продлил отстранение Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации и допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщил президент МПК Филипп Крейвен, его слова приводит ТАСС.

«Восстановление Российского антидопингового агентства и признание выводов Ричарда Макларена — вот два критерия, которые надо еще выполнить. В результате рекомендации рабочей группы было принято решение продлить отстранение ПКР»,

— заявил Крейвен.

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Данная мера сократит численный состав российской сборной на Паралимпийских играх-2018. Кроме того, под вопрос поставлено само участие россиян в Паралимпиаде, ведь из-за отстранения они не смогут выступать на международных соревнованиях и завоевывать лицензии на поездку в Пхенчхан.

Крейвен отметил, что российские спортсмены получили разрешение выступать в квалификации к Паралимпиаде в нейтральном статусе. Отечественные пара-хоккеисты не поедут на Игры, шансы на завоевание лицензий сохраняются в горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

В начале августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР в организации и не допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Это было сделано по итогам доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Вопрос о восстановлении членства ПКР обсуждался в мае этого года, но решение МПК осталось неизменным.