Мутко отправит паралимпийцев в Сибирь в случае пропуска Игр в Южной Корее

Для российских паралимпийцев будет организован турнир в Ханты-Мансийске в случае недопуска до Паралимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Мы продолжаем поддерживать наш паралимпийский спорт, сохраняем содержания сборных команд и готовы, если не дай бог, хотя я себе этого не представляю, не получим допуск, в марте проведем всероссийские игры в Ханты-Мансийске, запланировали награждение спортсменов», — сказал Мутко.

Материалы по теме Закрытая коляска Паралимпийская сборная России в полном составе отстранена от Игр в Рио

22 мая Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение россиян от соревнований.

30 января исполком МПК запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к зимним играм-2018, а в августе отстранил сборную России от летней Паралимпиады-2016 года в полном составе и исключил Паралимпийский комитет России (ПКР) из состава организации.

Решение было вынесено на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В нем утверждалось о систематическом применении запрещенных препаратов российскими спортсменами и существовании в стране государственной системы поддержки допинга.