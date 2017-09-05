Макларен опроверг снятие обвинений с России

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опроверг снятие с России обвинения в государственной поддержке допинга. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Deutsche Welle.

«Профессор Макларен недвусмысленно придерживается результатов своего исследования. Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждается обратное», — говорится в заявлении, распространенном офисом Макларена. Сообщается, что его мнение не претерпело изменений с момента публикации второй части доклада.

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О снятии обвинений с России ранее 4 сентября сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. Отмечалось, что Макларен сообщил об этом во время личной встречи со Смирновым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поприветствовал решение канадского юриста.

Макларен — автор доклада о применении допинга российскими спортсменами. Он был опубликован в двух частях в 2016 году. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По информации канадского профессора, государство знало и поддерживало функционирование системы, скрывавшей от общественности пробы отечественных спортсменов.