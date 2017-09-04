Кремль отреагировал на снятие с России обвинений в поддержке допинговой системы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поприветствовал решение главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена снять с России обвинения в государственной поддержке допинга. Его слова передает в понедельник, 4 сентября, корреспондент «Ленты.ру».

По словам Пескова, «здесь можно только выразить удовлетворение, если это действительно так». «Мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность», — добавил он.

О снятии обвинений с России ранее 4 сентября сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. Макларен рассказал, что изменил свое мнение во время личной встречи со Смирновым.

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Макларен — автор доклада о применении допинга российскими спортсменами. Он был опубликован в двух частях в 2016 году. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По информации канадского профессора, государство знало и поддерживало функционирование допинговой системы, скрывавшей от общественности пробы отечественных спортсменов. В марте 2017-го на симпозиуме WADA Макларен признался, что изменил мнение и в случае с Россией речь идет не о «государственной», а об «институциональной» системе.

Отчасти из-за этих докладов ряд российских спортсменов (в их числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева) были отстранены от крупнейших мировых соревнований, в том числе Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. По той же причине ряд международных турниров было решено перенести из России.