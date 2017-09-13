WADA призвало Россию прекратить перекладывать вину за допинговый скандал

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Россию прекратить перекладывать ответственность на других и признать вину за создание допинговой системы, вскрытой в результате расследования независимой комиссии Ричарда Макларена. Об этом сообщает Reuters.

«WADA ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренную систему обмана, раскрытую в результате расследования Макларена, как это прописано в дорожной карте восстановления аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА), вместо того чтобы перекладывать вину на других», — заявила представитель WADA Мэгги Дюран.

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Речь идет о комментарии Мутко, данном агентству «Р-Спорт», в котором бывший министр спорта отмечал, что российская сторона никогда не согласится с обвинениями в государственной поддержке допинга. Кроме того, Мутко обвинил WADA в оказании помощи экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, с показаний которого начался допинговый скандал.

Ранее 13 сентября стало известно, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена за неимением доказательств. В Олимпийском комитете России в ответ на это заявили о том, что тысяча уличенных в допинговых махинациях российских спортсменов невиновны.

В 2016 году Макларен обнародовал две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпиаде 2014 года в Сочи. Доказательств и конкретных имен Макларен не публиковал.