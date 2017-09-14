The Guardian сообщила о новой попытке отстранить россиян от ОИ-2018

Национальные антидопинговые агентства ряда стран мира выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает The Guardian.

C данной инициативой выступили руководители 17 организаций, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO). Решение было принято на встрече членов NADO, состоявшейся в Денвере. Среди участников были представители США, Великобритании и Канады.

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«Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для "чистых" атлетов на Играх-2018. У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет "чистой" из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что члены NADO не против выступления российских спортсменов в Пхенчхане под нейтральным флагом. По их мнению, к Играм должны быть допущены только атлеты, прошедшие тщательный допинг-контроль.

Летом 2016 года Международный олимпийский комитет начал собственное расследование по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Изучением дела занимаются две комиссии. Окончательное решение по участию россиян в ОИ-2018 будет вынесено по итогам их работы.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.