Еще 12 антидопинговых агентств выступили за отстранение России от ОИ-2018

Двенадцать национальных антидопинговых агентств поддержали призыв ряда членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинговых скандалов. Об этом говорится в заявлении NADO, опубликованном на официальной странице организации в Facebook.

Позицию членов организации поддержали представители антидопинговых агентств Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

В документе говорится о том, что «факты, найденные Международным олимпийским комитетом (МОК), подтверждают глубокую допинговую проблему в России и не позволяют спортсменам выступить в Пхенчхане». При этом члены NADO не против выступления россиян на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

14 сентября 17 организаций NADO, среди которых были представители США, Великобритании и Канады, выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года.

Летом 2016 года Международный олимпийский комитет начал собственное расследование по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Изучением дела занимаются две комиссии. Окончательное решение по участию россиян в ОИ-2018 будет вынесено по итогам их работы.

Олимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.