В МОК пожелали видеть «чистых» россиян на ОИ-2018

«Чистые» российские спортсмены должны принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение выразила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро. Ее слова приводит ТАСС.

«Худшее, что может случиться, — если от соревнований будут отстранены абсолютно "чистые" спортсмены, вот почему это расследование так важно. И с приближением ОИ в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу. Но в любом случае "чистые" спортсмены должны получить возможность соревноваться», — заявила она.

Глава комиссии отметила, что судьба российских атлетов зависит от результатов расследования двух комиссий МОК.

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14 сентября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, что большинство международных федераций встало на сторону россиян, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Днем ранее появилась информация, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, за неимением доказательств.

В 2016 году Макларен представил две части доклада независимой комиссии о применении допинга в российском спорте. Он утверждал, что тысячи атлетов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на различных турнирах, в том числе ОИ 2014 года в Сочи. За два года он не представил доказательств вины кого-либо из упомянутых спортсменов. Несмотря на это многие россияне были отстранены от международных соревнований.