В МОК пожелали видеть «чистых» россиян на ОИ-2018

«Чистые» российские спортсмены должны принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение выразила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро. Ее слова приводит ТАСС.
«Худшее, что может случиться, — если от соревнований будут отстранены абсолютно "чистые" спортсмены, вот почему это расследование так важно. И с приближением ОИ в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу. Но в любом случае "чистые" спортсмены должны получить возможность соревноваться», — заявила она.
Глава комиссии отметила, что судьба российских атлетов зависит от результатов расследования двух комиссий МОК.
14 сентября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, что большинство международных федераций встало на сторону россиян, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Днем ранее появилась информация, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, за неимением доказательств.
В 2016 году Макларен представил две части доклада независимой комиссии о применении допинга в российском спорте. Он утверждал, что тысячи атлетов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на различных турнирах, в том числе ОИ 2014 года в Сочи. За два года он не представил доказательств вины кого-либо из упомянутых спортсменов. Несмотря на это многие россияне были отстранены от международных соревнований.