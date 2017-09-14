В ОКР рассказали о вставших на сторону россиян международных федерациях

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, что большинство международных федераций встало на сторону российских спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Его слова в четверг, 14 сентября, приводит ТАСС.

«Большинство федераций добилось того, чтобы в отношении их спортсменов никаких санкций не применялось. Например, в докладе Макларена были упомянуты 27 фехтовальщиков, наша федерация фехтования совместно с Международной федерацией фехтования выяснила, что никаких оснований подозревать этих спортсменов нет», — заявил Жуков.

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13 сентября первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков выразил мнение, что тысяча российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, невиновны. В качестве доказательства своей позиции он привел тот факт, что за год ни один из атлетов не был признан виновным или дисквалифицирован.

Ранее в тот же день The New York Times опубликовала материал, в котором утверждала, что WADA прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена за недостатком доказательств.

Макларен представил две части доклада независимой комиссии WADA о применении допинга российскими спортсменами в 2016 году. В нем утверждалось, что тысячи россиян из 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на различных турнирах, включая Олимпийские игры 2014 года в Сочи. За два года Макларен так и не представил каких-либо доказательств своих слов. Несмотря на это, многие российские атлеты были отстранены от международных соревнований.