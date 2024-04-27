Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:00, 27 апреля 2024Бывший СССР

Песков высказался об участи Зеленского

Пресс-секретарь Путина Песков: участь Зеленского однозначно предрешена

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Участь украинского лидера Владимира Зеленского предрешена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — высказался официальный представитель Кремля.

Ранее Зеленский предположил, что не все будут счастливы от исхода конфликта Украины с Россией. По его мнению, победа должна остаться за Киевом. Кроме того, украинский президент допустил, что войска республики могут потерять свои позиции, если не получат незамедлительную помощь от США.

В апреле лидер Украины заявил, что Киев может начать переговоры с Москвой. Как он утверждал, украинская сторона подготовит документ о разрешении всех вопросов. Зеленский уточнил, что Украина найдет правильное время для его передачи Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан порекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию

      Госсекретарь США посетит Ближний Восток

      Фитнес-тренер назвала три простых приема для избавления от жира

      Мужчины и женщины рассказали о самых омерзительных поступках ради денег

      Реальные доходы и зарплаты россиян выросли

      Песков высказался об участи Зеленского

      Стали известны новые подробности о поместье арестованного замглавы Минобороны

      Россиянин совершил покушение на четырех человек из-за отказа друга выпить с ним

      Неожиданная реакция телеведущей на репортаж рассмешила пользователей сети

      Арестованный по делу замглавы Минобороны России Иванова подал жалобу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше