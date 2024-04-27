Пресс-секретарь Путина Песков: участь Зеленского однозначно предрешена

Участь украинского лидера Владимира Зеленского предрешена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — высказался официальный представитель Кремля.

Ранее Зеленский предположил, что не все будут счастливы от исхода конфликта Украины с Россией. По его мнению, победа должна остаться за Киевом. Кроме того, украинский президент допустил, что войска республики могут потерять свои позиции, если не получат незамедлительную помощь от США.

В апреле лидер Украины заявил, что Киев может начать переговоры с Москвой. Как он утверждал, украинская сторона подготовит документ о разрешении всех вопросов. Зеленский уточнил, что Украина найдет правильное время для его передачи Москве.