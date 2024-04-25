«Я не уверен, что все будут счастливы». Зеленский описал исход конфликта на Украине

Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что не все будут счастливы от исхода конфликта республики с Россией. Об этом он заявил в интервью американскому каналу Fox News.

Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский допустил потерю позиций ВСУ

Украинский лидер заявил, что не знает, каким точно будет исход конфликта. Однако он выразил уверенность, что победа должна остаться за Киевом. На данный момент он допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять свои позиции, если не получат незамедлительную помощь со стороны США.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Однако Запад активизировал свою поддержку. 24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении военной помощи Украине. Он заявил, что поставки начнутся в считанные часы. Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов.

Кроме того, Зеленский заявил, что на Украине должна действовать западная авиация. Зеленскому задали вопрос, хотел бы он, чтобы помогавшие Израилю самолеты работали на территории Украины. «Если мы хотим быть настоящими союзниками, Украина и западные страны, они должны показывать то же самое на нашей территории», — ответил он.

Украина готовит документы к переговорам с Россией

В апреле Зеленский второй раз за весну высказался о переговорах с Россией. По его словам, Киев подготовит документ с собственным видением разрешения всех вопросов и передаст его «стороне врага» для обсуждения.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В прошлый раз Зеленский затронул тему переговоров в интервью телеканалу CBS News в конце марта. Тогда он отметил, что переговоры могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года, несмотря на то, что ранее Киев не рассматривал возможность переговоров до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны 1991 года.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским. По словам Лаврова, Москва давно заявила о готовности к переговорам, но власти Украины не могут выработать договороспособную позицию и учесть сложившуюся ситуацию на земле. По этой причине Россия вынуждена продолжать специальную военную операцию на Украине, считает Лавров.